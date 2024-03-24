Нижегородский актер Карпук заступился за Кологривого после дебоша в баре

Нижегородский актер Владимир Карпук заступился за коллегу, звезду сериала «Слова пацана» (18+) Никиту Кологривого после дебоша в новосибирском баре. Своим мнением нижегородец поделился в выпуске передачи «Место встречи» (16+), который вышел на НТВ 22 марта.

© Кадр из сериала "Стенограмма судьбы" (2021)

Напомним, Никита Кологривый в одном из заведений Новосибирска приставал к официантке, укусил ее за ногу, а также конфликтовал с другими посетителями. Ему назначено семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Сам же актер объяснил свое поведение усталостью.

Владимир Карпук, который уже четыре года работает с Никитой Кологривым, объяснил, что «звездной болезни» у его коллеги нет.

Вы говорите, что у слесарей нет звездной болезни, но они и не публичные люди […] Их не показывают по телевизору. Никита — он холерик, он артист, он яркий, — рассказал Карпук.

Он полагает, что причиной поступка стал стресс, а видеозапись из бара набрала популярность только потому, что Никита Кологривый — публичная личность.

Ранее сообщалось, что нижегородский режиссер Крыжовников попал в состав жюри шоу «Звезды».