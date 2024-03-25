Алексей Учитель объяснил, почему был против роли дочери Анны Пересильд в «Слове пацана»

Недавно режиссёр Алексей Учитель дал интервью газете «Комсомольская правда». Во время него он рассказал об успехе сериала «Слово пацана» и участии в нём своей дочери, Анны Пересильд.

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Изначально Учитель был против того, чтобы Пересильд снималась в шоу, поскольку концепция сериала «погружает в тяжелейшие жизненные обстоятельства».

Изначально я был против её участия, потому что эта роль погружает в тяжелейшие жизненные обстоятельства. Это же надо было всё пропустить через себя. Сыграть такое невозможно. Да, теперь сериал «Слово пацана» имеет огромный успех, и, когда мы с дочкой идём куда-нибудь, к нам бросается немыслимое количество людей, чтобы сфотографироваться с ней. Но я уверен, что звёздная болезнь не коснется Ани в силу её характера и примера родителей.

Также Учитель подчеркнул, что они со своей бывшей женой Юлией Пересильд стараются во всём поддерживать дочь, однако она становится взрослой девушкой, поэтому иногда не нуждается в советах родителей.