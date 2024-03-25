Светлаков смог встретить девушку, которая спасла ему жизнь в Crocus City Hall: «Она герой»
Как известно, Сергей Светлаков, российский артист, был одним из тех людей, которые подверглись нападению террористов в Crocus City Hall. К счастью, мужчине удалось спастись, но после того, как он покинул стены концертного зала, его жизнь в корне изменилась. Он переоценил все свое существование.
За то, что в тот день ему удалось выбраться живым и невредимым, он обязан девушке, сумевшей вовремя скоординировать всех, кому нужна была помощь. Счет шел на секунды.
«Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож», — говорил Сергей после событий.
Если бы в тот момент он не встретил свою спасительницу, через несколько секунд террористы могли ворваться в помещение, где тот находится. Загадочной девушкой оказалась сотрудница Crocus City Hall. После случившегося Светлаков смог узнать ее и найти.
«Спасибо ей! Она герой», — сказал актер девушке по имени София Мейер.
Российская публика поблагодарила артиста за то, что он назвал имя женщины, спасшей десятки людей.
«Страна должна знать своих героев», — написал один из пользователей сети.
Светлаков смог встретить девушку, которая спасла ему жизнь в Crocus City Hall: «Она герой»
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