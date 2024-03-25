Как известно, Сергей Светлаков, российский артист, был одним из тех людей, которые подверглись нападению террористов в Crocus City Hall. К счастью, мужчине удалось спастись, но после того, как он покинул стены концертного зала, его жизнь в корне изменилась. Он переоценил все свое существование.

За то, что в тот день ему удалось выбраться живым и невредимым, он обязан девушке, сумевшей вовремя скоординировать всех, кому нужна была помощь. Счет шел на секунды.

«Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож», — говорил Сергей после событий.

Если бы в тот момент он не встретил свою спасительницу, через несколько секунд террористы могли ворваться в помещение, где тот находится. Загадочной девушкой оказалась сотрудница Crocus City Hall. После случившегося Светлаков смог узнать ее и найти.

«Спасибо ей! Она герой», — сказал актер девушке по имени София Мейер.

Российская публика поблагодарила артиста за то, что он назвал имя женщины, спасшей десятки людей.