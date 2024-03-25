Людмила Зайцева призналась, о чем ее спрашивают на творческих вечерах в «Эльдаре»

Людмила Зайцева известна по фильмам «Здравствуй и прощай», «Маленькая Вера», «Печки-лавочки». Любимая народом актриса рассказала, почему часто бывает в киноклубе «Эльдар» и какие истории рассказывает про себя зрителям.

© РИА НОВОСТИ

«РОМАН» С ОЛЕГОМ ЕФРЕМОВЫМ

– Людмила Васильевна, с какими местами на юго-западе Москвы у вас связаны приятные воспоминания?

– Во-первых, я актриса Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, который сегодня располагается на улице Пилюгина в Черёмушках. Потом я люблю киноклуб «Эльдар» в Обручевском районе. У меня на этой сцене на Ленинском проспекте, 105, прошло много собственных творческих вечеров и мероприятий, посвящённых фильмам, где я снималась. В частности, именно в киноклубе «Эльдар» проходила выставка редких фотографий из картины «...А зори здесь тихие» режиссёра Станислава Ростоцкого. Также был хороший вечер, посвящённый нашей картине «Здравствуй и прощай» режиссёра Виталия Мельникова. В той ленте был потрясающий актёрский состав: Олег Ефремов, Михаил Кононов, Наталья Гундарева.

– В картине «Здравствуй и прощай» вы «играли любовь» с Олегом Ефремовым. Зрители так поверили вашим персонажам, что приписали вам роман и в жизни.

– Да ладно вам! Что ж, Ефремову влюбляться в каждую артистку? В то время они с Вертинской снялись в фильме «Случай с Полыниным»: она там актриса, а он – лётчик. В неё он действительно был тогда влюблён. Я с уважением к нему относилась, но и себя не ощущала артисткой с задворок. У меня была главная роль. Мне 25 лет было, ему почти 50. После сцены любовной он сказал с юмором: «Зайцева, целоваться ты не умеешь!» Он ко мне покровительственно относился, естественно, а я стеснялась его – ну что он для меня, взрослый дядька. Народный артист, главный режиссёр МХАТа Олег Ефремов. Меня все потом спрашивали: «Ефремов тебя не пригласил во МХАТ?» Я говорю: «Нет. Я не в его вкусе ни как женщина, ни как актриса».

– В фильме «Здравствуй и прощай» вы сыграли главную героиню Шурку Ярмолюк – женщину с тремя детьми, которую бросил муж. А Гундарева – вашу соседку Надёжку, буфетчицу в кафе «Улыбка». Как вам работалось вместе?

– Наша встреча на съёмках не была для меня неожиданностью: Наташу я давно знала, мы же учились в Щукинском вместе, она на курс младше нас. Она была блистательная артистка. Играла практически все главные роли, была примой на курсе. Характер у неё властный был, она сразу определила, чего хочет и как будет этого добиваться. Она крепко держала жизнь в руках. И профессию тоже. А работалось нам вместе хорошо. Я её понимала.

РОСТОЦКИЙ БЫЛ КАК ОТЕЦ РОДНОЙ»

– Вы сказали, что открывали выставку в «Эльдаре», посвящённую фильму Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие». Там вы сыграли помкомвзвода сержанта Кирьянову. Как вы попали к Ростоцкому? Каким вам запомнился прославленный режиссёр?

– Узнав, что Станислав Иосифович снимает такую картину, я сама пришла к нему и попросила о любой роли. Он взял меня играть Кирьянову. Ростоцкий был чудесный, очень добрый человек. Картина завоевала массу наград. Памятный приз на МКФ в Венеции в 1972-м. А в 1973 м была номинирована на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Чтобы представлять такую картину, надо было соответствовать. Помню, в Москве тогда готовился международный кинофестиваль, и Ростоцкий посоветовал мне сшить длинное платье. Он был для нас как отец родной, опекал. Сказал нам с Олей Остроумовой, чтобы выглядели не хуже западных артисток. И дал свою знакомую портниху, которая шила наряды тем, кого отправляли в Венецию и в Сорренто на фестивали. Мне она справила платье с разрезом. красивое. И на открытии фестиваля я была не хуже зарубежных звёзд. А домой потом ехала на метро. Спускаюсь в этом длинном платье по эскалатору и думаю: как странно – ещё три часа назад была звездой международного фестиваля, а теперь вот еду в метро и домой от станции пойду пешком. Ну что тут скажешь! Это и есть жизнь.

ДОСЬЕ

• Людмила Зайцева родилась в 1946 году на хуторе Восточном Усть-Лабинского района Краснодарского края.

• За роль в фильме «Праздники детства» (1982) по рассказам Василия Шукшина получила Госпремию СССР.

• С мужем, сценаристом и кинорежиссёром Геннадием Ворониным, прожила более 30 лет. Овдовела в 2011 году.

• Дочь Василиса, 1982 г. р., актриса. закончила ВГИК, обучалась на курсе Виталия Соломина. Многим зрителям она запомнилась в образе Марии Крыловой из популярного сериала «Глухарь-2».

• Есть трое внуков.