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Актриса Оливия Колман рассказала, что за съемки ей платят меньше, чем мужчинам

Актриса Оливия Колман рассказала, что за съемки ей платят меньше, чем мужчинам. Об этом сообщает Газета.Ru.

Актриса Оливия Колман рассказала, что за съемки ей платят меньше, чем мужчинам
© globallookpress

В 2023 году на экраны вышел фильм «Маленькие злобные письма». Актриса Оливия Колман сыграла в нем одну из главных ролей. Тем не менее, знаменитость рассказала, что при продвижении и съемках в фильме она проходила через гендерное неравенство.

«Актерам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же», — объяснила она.

Знаменитость рассказала, что исследования в киноиндустрии всегда показывали повышенный интерес публики к фильмам, в которых играют женщины. В то же время зарплаты у них всегда были меньше, чем у мужчин.

«Я прекрасно понимаю, что если бы я была Оливером Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас. Я знаю об одной разнице в оплате труда, которая составляет 12 000%. Посчитайте», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон покинула Виндзорский замок и улетела в неизвестном направлении.

Актеры
Оливия Колман
Кейт Миддлтон
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