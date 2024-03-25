Умер на 51-м году жизни актер из сериала «Убойная сила» Александр Карпухов

Актер Александр Карпухов умер на 51-м году жизни. Одна из самых известных его ролей была в культовом сериале «Убойная сила». О кончине знаменитости сообщил его коллега Александр Андреев в социальной сети «ВКонтакте».

© Кадр из сериала «Цена иллюзий»

Причина смерти Карпухова пока не разглашается. Его товарищ не стал раскрывать подробности его ухода из жизни. Он лишь вспомнил, каким он был озорным и добрым человеком. Также он рассказал, как встретился с ним на одном из «театральных капустников».

«Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», - написал Андреев.

Отметим, что Александр родился в Санкт-Петербурге. Изначально после окончания школы он не собирался идти в театральный ВУЗ, поэтому поступил в Институт авиаприборостроения. Но в 1994 году его все-таки потянуло на сцену, поэтому он подал документы в СПбГАТИ на курс Андреева.

Зрителям актер известен в основном по эпизодическим ролям в проектах «Агент национальной безопасности», «Ученица Мессинга», «Тульский Токарев» и других. Также он играл в Молодежном театре на Фонтанке.

Ранее умер французский актер Даниэль Беретта, озвучивавший Арнольда Шварценеггера.