Повзрослевший Уилл Байерс — на свежем кадре из пятого сезона «Очень странных дел»

Аккаунт «Очень странных дел» в соцсетях опубликовал свежий кадр из пятого сезона шоу. На нём можно увидеть повзрослевшего Уилла Байерса, которого сыграл актёр Ноа Шнапп.

По ранней информации инсайдеров, у Уилла будет важная роль в новом сезоне. От персонажа якобы будет многое зависеть. Случится ли так на самом деле, узнаем во время выхода сезона.

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Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным и завершит эту большую историю, начатую в первом сезоне. Его премьеру не стоит ждать раньше середины 2025 года. Актриса Милли Бобби Браун заявляла в начале марта< что съёмки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через 9 месяцев.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix. К сожалению, в России сервис не работает.