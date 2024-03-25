Девять молодых российских актрис, о которых уже все говорят

Им ещё нет тридцати, а они уже снимаются в качественных и громких проектах, за которыми следят все киноманы страны. И это только начало — молодые артистки не прекращают пробовать себя в новых амплуа. Все они — будущие лица отечественного кинематографа. «Кинопоиск» назвал 9 имён представительниц нового актёрского поколения и их самые громкие проекты.

© Секрет Фирмы

Возраст: 17 лет

Громкие проекты: «Лёд», «Пищеблок», «Плакса», «Внутри убийцы»

Несмотря на юный возраст, в фильмографии у Дианы уже почти 70 различных проектов, а сама она пользуется поддержкой целой армии фанатов. Первая волна популярности девушки поднялась в 2017 году — сразу после выхода мелодрамы «Лёд», в котором молодая актриса сыграла будущую фигуристку в самом начале пути.

А уже в 2021-м случился настоящий бум телевизионных хитов с её участием. Она появилась и в мистическом «Пищеблоке», рассказывающем про пионерский лагерь вампиров, и в ностальгическом «Бате» с атмосферой 90-х. Сыграла в сериале о подростковом буллинге «Плакса» от Сергея Жукова и в экранизации детективного романа Майка Омера «Внутри убийцы» о профайлере, которая разыскивает маньяка.

© Пресс-служба Кинопоиска

Ирина Мартыненко

Возраст: 29 лет

Громкие проекты: «Трезвый водитель», «Иные»

Девушка пришла в кино из модельного бизнеса в 2017-м и недолго довольствовалась эпизодическими ролями. Уже через год она сыграла одну из главных героинь в фильме Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», где её партнёрами по площадке стали Виктор Хориняк и Андрей Бурковский.

Следом, в том же 2018-м, вышла ещё одна картина с Ириной — хоррор про старый кинотеатр «Проигранное место» от Надежды Михалковой. В 2023-м Ирина Мартыненко совершила сериальный дебют в ретро-фэнтези «Иные».

© Пресс-служба Кинопоиска

Анна Савранская

Возраст: 26 лет

Громкие проекты: «Лёд 3», «Бывших не бывает»

Анна прошла долгий путь от эпизодических ролей в телевизионных мелодрамах («От ненависти до любви», «Бывших не бывает»), рекламах и короткометражках до своего первого крупного проекта — фильма «Лёд 3», заключительной части «ледовой» франшизы. Анна исполнила роль Нади, дочери целеустремлённой фигуристки, и сразу полюбилась зрителям.

© Пресс-служба Кинопоиска

Валентина Ляпина

Возраст: 21 год

Громкие проекты: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Бременские музыканты»

На счету у молодой актрисы уже почти 60 фильмов и сериалов. Среди них «Даркнет» про преступную альтернативную реальность. Хит «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении подростков во время перестройки.

В 2024 году Анна предстала в роли Принцессы в киноремейке «Бременских музыкантов».

© Иванко Игорь /Агентство «Москва»

Возраст: 26 лет

Громкие проекты: «Постучись в мою дверь в Москве», «Триггер»

Лиана уже знакома всем любительницам турецких сериалов. Всё благодаря главной роли в российской адаптации культового сериала «Постучись в мою дверь в Москве».

До этого Лиана снялась в эпизодической роли в нашумевшем «Монастыре» с Анастасией Ивлеевой, ещё раньше — в детективном триллере «Хрустальный». Также молодую актрису можно было заметить в сериале «Триггер» про нестандартного психолога-провокатора.

© Телеграм-канал LIANA GRIBA

Анна Пересильд

Возраст: 14 лет

Громкие проекты: «Слово пацана», «Тибра»

Анна — девушка из звёздной семьи, её родители — актриса Юлия Пересильд и режиссёр Алексей Учитель. Популярность артистке принесла роль Айгуль Ахмеровой из культового сериала «Слово пацана».

Ранее девушка появилась в мелодраматическом сериале «Нежность», где коллегой Анны по площадке стала её мама. Также в копилке молодой артистки есть главная роль в мистическом триллере «Тибра» про исчезновение детей.

© Новосильцев Артур Кредит: /Агентство «Москва»

Елизавета Базыкина

Возраст: 23 года

Громкие проекты: «Слово пацана», «ГДР»

Ещё одно новое имя, которое подарил поклонникам отечественного кино сериал «Слово пацана». В проекте Елизавета сыграла Наташу Рудову — студентку мединститута, мечтающую спасать жизни людей.

На съёмках Лиза познакомилась с Никитой Кологривым, и теперь их актёрский дуэт постепенно становится знаковым: к выходу готовится «Комбинация», байопик о знаменитой советской группе.

А дебютировала девушка в драмеди-сериале «Надвое». Позже она присоединилась к касту свежей шпионской драмы «ГДР» о крушении Берлинской стены.

© Киселев Сергей /Агентство «Москва»

Возраст: 17 лет

Громкие проекты: «Мир! Дружба! Жвачка!», «Лада Голд»

С 2015 года года юная актриса успела сняться почти в 30 проектах. Популярной она стала в том числе после сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и драмеди «Сама дура» о подростках, где артистка исполнила одну из главных ролей.

Помимо этого, Полину можно увидеть в авантюрных комедиях «Лада Голд» и «Диагноз «Везучая». В последнем проекте она также сыграла одну из главных ролей.

Полина работала на одной съёмочной площадке с Гошей Куценко в сериале «Инсомния», а также со Светланой Ходченковой в триллере «Мерзлая земля». Скоро Полина появится в «Комбинации» с Никитой Кологривым и Елизаветой Базыкиной.

© Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Лиза Янковская

Возраст: 28 лет

Громкие проекты: «Балет», «Фрау»

В фильмографии девушки из знаменитой актёрской династии пока девять работ и признание кинокритиков. На фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре 2023 года критики высоко оценили фильм «Фрау», а Лизе присудили награду за лучшую женскую роль.

Ранее Лиза Янковская снялась в драме «Балете», а также в триллере «Подельники», в котором актриса работала вместе с Павлом Деревянко и Юрием Борисовым. Также главную роль девушка исполнила в биографической драме «Ника» о вундеркинде-поэтессе Нике Турбиной.