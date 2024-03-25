Дочь Сальмы Хайек устроила актрисе фотосессию в бикини. Звезда поделилась в соцсетях кадрами, снятыми 16-летней Валентиной.

© Кадр из фильма "Супер Майк"

«Всегда полезно иметь фотографа в семье», — отшутилась артистка.

© Соцсети

Знаменитость воспитывает дочь от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально поженились в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

Хайек не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике. В день своего 57-летия звезда опубликовала серию снимков в мини-бикини, на которых запечатлена на фоне океана. Актриса дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и соломенной шляпой с широкими полями. Артистка отмечала, что восхищается собой и не собирается грустить из-за возраста.