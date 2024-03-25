Хью Джекман показал, как готовится в спортзале к премьере фильма «Дэдпул 3»

Впервые актёр примерил на себя роль Росомахи в культовом фильме «Люди Х» 25 лет назад, однако он по-прежнему находится в прекрасной форме.

Уже этим летом состоится долгожданная премьера «Дэдпула и Росомахи», для съёмок в которой Хью Джекман вновь вернулся к усиленным тренировкам.

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Новость о возвращении Росомахи появилась в 2022 году. С того момента звезда Голливуда занимается в зале практически каждый день, а также соблюдает жёсткую диету. Кадрами со своей тренировки он поделился в социальных сетях.

Актёр отметил, что сосредоточен на наборе мышечной массы, поэтому, помимо силовых тренировок, обязательным пунктом программы является ежедневное потребление порядка восьми тысяч калорий. За полтора года он заметно набрал в весе и сейчас выглядит просто превосходно.

Поклонники отметили, что 55-летний Джекман занимается спортом с невероятной самоотдачей. Некоторые пользователи Сети написали, что своим примером актёр смог замотивировать их на то, чтобы начать тренироваться и кардинально поменять свой образ жизни.