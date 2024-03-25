Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал, что на минувшей неделе перенес операцию на сердце. Об этом знаменитость сообщила лично в рамках интервью изданию Men's Health.

— В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы стать немного более похожим на машину: мне поставили кардиостимулятор, — поделился состоянием своего здоровья Шварценеггер.

По словам знаменитости, кардиостимулятор стал необходим, так как рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения сердечного ритма, следует из публикации.

В январе стало известно, что Арнольд Шварцнеггер продал часы, за которые его ранее задержали в аэропорту Мюнхена. Финальная цена лота на австрийском аукционе составила 270 тысяч евро. Об этом стало известно из публикации Der Standard.

Таможня заинтересовалась «слишком дорогим» часами звезды культовой серии фильмов «Терминатор». Актера задержали во время прохождения таможенного контроля из-за аксессуара швейцарской фирмы Audemars Piguet. Вскоре Шварценеггера оштрафовали и отпустили.

По данным The Bild, стоимость незадекларированных наручных часов Шварценеггера после его задержания в аэропорту резко увеличилась.