Энн Хэтэуэй не звали сниматься после победы на «Оскаре» из-за критики в Сети

Американская актриса Энн Хэтэуэй раскритиковала поведение некоторых людей в соцсетях — по её мнению, на интернет-площадках гораздо больше нацелены на язвительную злобу и принижают важность серьёзных намерений и достижений.

© Кадр из фильма "Интерстеллар"

Звезда «Отверженных» и «Интерстеллара» рассказала в интервью, что ей отказывались давать роли из-за того, что она считалась слишком токсичной фигурой в Сети. В то же время Энн заявила о важности поддержки со стороны Кристофера Нолана.

У меня был ангел в лице Кристофера Нолана, которого это не волновало, и он дал мне одну из самых прекрасных ролей, которые у меня были, в одном из лучших фильмов, в которых я снималась.

Хэтэуэй подверглась критике после того, как стала ведущей «Оскара» в 2011 году — церемонию называли одной из самых скучных в истории. Позже Энн сама получила награду за роль в мюзикле «Отверженные», но всё равно сталкивалась с критикой — по словам актрисы, сохранить карьеру ей помогла именно роль в «Интерстелларе».