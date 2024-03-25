Умер актер из «Кабаре» и «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер

Ушел из жизни Фриц Веппер, один из самых известных современных немецких актеров.

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Веппер снялся в "Кабаре" Фосса - с Лайзой Миннелли, в культовом фильме Люка Бессона "Последняя битва", в "Убийстве в Восточном экспрессе" 2001-го - с Молиной с роли Пуаро, а также был известен ролью инспектора "Кляйна" в "Деррике" (1974-1998 годы).

О смерти легенды пишет Focus. По словам Сюзанны, вдовы, актер мирно ушел на 83-м году жизни в 9:45 утра в хосписе в Баварии.

Артист был болен раком, перенес операцию на сердце, а в декабре 2023-го был госпитализирован с заражением крови.

Его младший брат умер 31 октября прошлого года от сердечной недостаточности.

Фриц Веппер родился в 1941 году в Мюнхене. Его отец пропал без вести в 1945-м где-то на территории Польши.

На сцену Фриц впервые вышел в одиннадцать - в постановке "Питер Пэн". На экране - с середины 1950-х. В фильмографии - не менее 170 кино- и телефильмов, шоу и сериалов: "Мост" 1959-го, "Двенадцатая ночь", "Коломба", "Отелло" 1968-го, "Место преступления", "По воле небес".

Младшей дочери Веппера 12 лет, старшая умерла в 2019 году.