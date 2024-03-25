Звезда «Счастливы вместе» показала фигуру после липосакции

На Новый год Наталья Бочкарева сделала себе подарок — пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Сотрудничеством с ним звезда «Счастливы вместе» осталась довольна, да и врач в ответ отмечал, что она — хороший пациент, который еще и быстро восстановился. Известно, что Наталье сделали целый ряд процедур: брахиопластику (подтяжку кожи рук), липосакцию, а также увеличение ягодиц. Результат она уже показывала, но не так детально.

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Накануне Наталья отправилась на плановый осмотр и решила наконец показать публике свое «новое» тело во всей красе.

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Актриса, делая селфи в зеркале вместе с врачом, задрала кофту и обнажила плоский живот.

«Не могла не похвастаться своим плоским животиком», — написала она. Что ж, до этой публикации Натальи мы были уверены, что у Филиппа Киркорова и его фантастического пресса в шоу-бизнесе не было конкурентов.

На этом преображении, к слову, Наталья останавливаться не планирует. Звезда ходила на консультацию по маммопластике, но хирург предложил подождать.