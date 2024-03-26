С днем рождения, легенда: Саре Джессике Паркер — 59!
Что бы вы ни думали о перезагрузке «Секса в большом городе», в которой снялись многие актёры из оригинального состава, вы наверняка оценили сияющую кожу и великолепную причёску Сары Джессики Паркер в каждом эпизоде. Она — легенда Манхэттена, но её образ всегда был свежим и естественным, с богемным оттенком калифорнийской девушки. Вспомним самые классные образы нашей любимицы.
Сара знает толк в красоте. С 90-х годов и по сей день её естественные локоны всегда вызывали зависть, а на экране и вне его она долгое время предпочитала дымчатый смоки, мягко обрамляющий её сине-зелёные глаза. С возрастом Паркер приняла свою естественную кожу и сосредоточилась на придании ей сияния, а не на попытках устранить мелкие морщинки с помощью инъекций.
Седые волосы тоже не стали проблемой для Сары. Актриса и её давний колорист Джина Гилберт работают с её серебристыми прядями, а не действуют против них, адаптируя знаменитый пляжный блондинистый балаяж к естественному увеличению седины. Её прическа — это мастер-класс по тому, как ультрашикарно оттенить седину.
Сейчас, когда Саре ей исполняется 59 лет, мы решили вспомнить самые памятные образы звезды. Наслаждаемся!
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16