Какие знаменитости в СССР скрывали свои настоящие фамилии

Многие известные актеры в своей жизни сталкивались с необходимостью смены фамилии. Иногда это было связано с историческими событиями, иногда — с личными обстоятельствами.

© РИА Новости

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров таких изменений.

Один из самых известных актеров советского кино, Георгий Милляр, на самом деле родился с фамилией де Милье. Его отец был французом, который работал в Москве и женился на дочери русского золотопромышленника. Однако после Октябрьской революции семья потеряла свое состояние, и мать Георгия, чтобы избежать репрессий, сменила фамилию себе и сыну. Так Георгий де Милье стал Милляром.

Еще одна известная актриса, Фаина Гиршевна Фельдман, родилась в богатой еврейской семье. Ее отец, владелец фабрик и заводов, уехал за границу после революции, а Фаина осталась в России. У нее были сложные отношения с родителями, и она решила сменить фамилию и отчество, став Фаиной Георгиевной Раневской.

Иннокентий Смоктуновский, один из самых талантливых актеров советского кино, также столкнулся с необходимостью смены фамилии. Дело в том, что его отец — Михаил Смоктунович — был репрессирован. После войны будущий актер уехал в Норильск, где сменил фамилию и начал работать в местном театре. Правда, известность Смоктуновский все-равно получил только после реабилитации и переезда в Москву, но сохранил новую фамилию.

Марк Бернес, известный актер и певец, родился в бедной еврейской семье Нейманов. Его отец занимался сбором утильсырья, и Марк мечтал о другой жизни. Он сменил фамилию и взял псевдоним Бернес, под которым и стал известным.

Ирина Мирошниченко, известная актриса и переводчик, также сменила фамилию после окончания школы. По одной версии, она сделала это в знак уважения к своей матери. По другой версии, мама боялась, что еврейские корни помешают карьере дочери, и убедила ее взять свою девичью фамилию. Ведь по рождению Ирина была Вайнштейн.

Андрей Миронов, один из самых ярких комиков советского кино, также сменил фамилию. Он родился в семье эстрадных артистов и первые 10 лет носил фамилию отца — Менакер. Затем его родители решили, что ему будет проще жить и поступить в институт с русской фамилией, и так Андрей Мироновым.

Совсем недавно — в ходе громкого бракоразводного процесса — стал известно, что настоящая фамилия известного комика — Петросянц. Причины смены фамилии актер не комментирует, но предполагается, что это было сделано для лучшего звучания и произношения.