Педро Паскаль завершил свои съемки во втором сезоне сериала The Last of Us

По информации известного инсайдера Даниэля Рихтмана, Педро Паскаль закончил свои съёмки во втором сезоне сериала The Last of Us.

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События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся через четыре года после финала первого сезона. Напомним, в актёрский состав войдут Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

До этого стало известно, что некоторые эпизоды второго сезона снимут звёзды режиссуры Голливуда. Среди них будут Марк Майлод («Наследники», «Меню», «Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Перри Мейсон»), Стивен Уильямс («Хранители») и Кейт Херрон («Локи»).

Премьера второго сезона шоу состоится в 2025 году.