Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева

Советская актриса, танцовщица Московского цыганского театра «Ромэн» и Москонцерта Софья Тимофеева умерла в возрасте 79 лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Андрей Малахов.

© Кадр из фильма "Возвращение Будулая"

«Её знали и любили миллионы, а в последний путь провожали всего три человека», — добавил телеведущий.

Софья Тимофеева родилась 10 сентября 1944 года. В фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая» она сыграла роль цыганки Шелоро, а также исполнила все цыганские песни. В дискографии певицы две пластинки, выпущенные фирмой «Мелодия».