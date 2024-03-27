Хью Грант объяснил, почему боится идти в политику

Ранее актер подумывал сменить сферу деятельности.

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Хью Грант снимется в четвертом фильме о Бриджит Джонс с участием Колина Ферта и Рене Зеллвегер. Между тем 63-летний актер признался, что когда-то мечтал и до сих пор подумывает о политической карьере, но его пугают жизненные реалии.

По мнению артиста, быть успешным политиком почти невозможно. В 2019-м году он планировал сменить род деятельности, но быстро понял, что политическая сцена может быть крайне жестокой и непредсказуемой.

Также в интервью Entertaiment Weekly Грант добавил, что насилие, с которым сталкиваются политические деятели и их близкие, особенно в эпоху цифровых технологий, может отпугнуть от политической карьеры.

К этим выводам он пришел, ссылаясь на опыт тещи Сюзанны Эберштейн. Ранее она представляла шведский парламент. На ее дочери Анне Грант женился в 2018 году.