Актриса Энн Хэтэуэй призналась, что у нее случился выкидыш

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что потеряла ребенка. Знаменитость поделилась этим в интервью Vanity Fair.

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41-летняя Энн Хэтэуэй рассказала, что у нее случился выкидыш в 2015 году. В то время актриса участвовала в бродвейском спектакле, сюжет которого был написан Джорджем Брантом. По словам знаменитости, ей дали роль женщины, которая должна была родить ребенка.

«С первого раза у меня не получилось (выносить ребенка). Я играла в спектакле, мне приходилось рожать на сцене каждый вечер», — заявила Энн Хэтэуэй.

Актриса призналась, что ей было очень тяжело, когда она работала на сцене. Знаменитость не стала рассказывать коллегам о том, что пережила и делала вид, что все хорошо. Энн Хэтэуэй заявила, что решила поделиться своим печальным опытом, чтобы другие женщины, у которых был выкидыш, не чувствовали себя одинокими.

Актриса замужем за продюсером и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара познакомилась в 2008 году на вечеринке у общих друзей. В ноябре 2011-го знаменитости объявили о помолвке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2012 года в частном поместье маленького города Биг-Сур. У влюбленных родилось двое детей: сыновья Джонаттан и Джек. Энн Хэтэуэй и Адам Шульман редко выходят вместе на публику и почти не показывают своих детей.

Несколько недель назад Энн Хэтэуэй посетила премьеру романтической комедии «Мысль о тебе», которая состоялась в Остине в рамках кинофестиваля SXSW. Актриса выбрала для мероприятия серебристое мини-платье с декольте, которое было украшено пайетками. Звезда также надела золотистые босоножки на каблуках.