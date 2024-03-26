Как изменились актеры сериала «Маргоша» спустя 15 лет после премьеры

Сериал «Маргоша» завоевал сердца зрителей и стал одним из самых популярных телевизионных проектов. За время своего существования он привлекал внимание не только увлекательным сюжетом, но и талантом его актеров, которые создали неповторимых персонажей. С момента начала показа прошло уже 15 лет, и за это время актеры прошли долгий путь развития и преобразились.

© Кадр из сериала "Маргоша"

Роль Маргоши стала поворотным моментом в карьере актрисы. До этого ее участие в проектах было не слишком успешным, однако после выхода сериала «Маргоша» Мария стала известной. После этого Берсенева снялась в таких фильмах и детективных сериалах, как «Бабло», «Без следа», «Майор и магия», «Ищейка», «Анатомия убийства». Впоследствии она сосредоточилась на театральной карьере.

С 2019 года Мария работает в Московском государственном еврейском театре «Шалом». Берсенева вышла замуж в третий раз, однако имя ее супруга остается в секрете. Актриса предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, хотя известно, что в прошлом году у нее родился ребенок.

Актриса была известной еще до выхода в эфир «Маргоши». Анна Михайловская снималась в успешных проектах: «Самая красивая», «Кадетство» и «Барвиха». После завершения съемок сериала Михайловская продолжила актерскую карьеру и принимает активное участие не только в съемках новых кинопроектов, но и выходит на сцену театра. У Анны на счету более 30 ролей! Кроме того, Михайловской удалось успешно сочетать актерскую деятельность с материнством. В 2015 году она родила сына.

Олег Масленников-Войтов в основном работал в театре, но после «Маргоши» его начали активно приглашать на роли в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Закрытая школа», «ЧБ» и «Триггер». Однако Олег не оставил театр и до сих пор играет в Государственном Театре Наций. Актер женат на продюсере Алине Бородиной.

Участие в сериале «Маргоша» стало для Елены одним из первых шагов в качестве актрисы, до этого она успела достичь успеха как солистка группы «Лицей». После завершения съемок сериала, Перова начала развивать карьеру радиоведущей и увлеклась фотографией.

Сериал «Маргоша» стал не первым для Анатолия, поскольку он уже принимал участие в фильме «Анастасия Слуцкая» и сериале «Солдаты». В настоящее время актер пользуется спросом в кино, чаще всего играя отрицательных персонажей. Свои таланты он проявил также в проектах «Молодежка», «Ищейка», «Дылды-2» и «Небеса подождут». В прошлом у него был фиктивный брак с Юлией Высоцкой, после чего он женился на стилисте Елене, от которой в 2004 году родилась дочь Алиса. Во время съемок «Маргоши» актер познакомился с актрисой Яниной Колесниченко, которая в 2011 году родила ему дочь Арину. Ну, а как сложилась жизнь персонажей сериала «Маргоша» смотрите на СТС Love по будням.