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Как изменились актеры сериала «Маргоша» спустя 15 лет после премьеры

Сериал «Маргоша» завоевал сердца зрителей и стал одним из самых популярных телевизионных проектов. За время своего существования он привлекал внимание не только увлекательным сюжетом, но и талантом его актеров, которые создали неповторимых персонажей. С момента начала показа прошло уже 15 лет, и за это время актеры прошли долгий путь развития и преобразились.

Как изменились актеры сериала «Маргоша» спустя 15 лет после премьеры
© Кадр из сериала "Маргоша"

Мария Берсенева (Маргоша)

Роль Маргоши стала поворотным моментом в карьере актрисы. До этого ее участие в проектах было не слишком успешным, однако после выхода сериала «Маргоша» Мария стала известной. После этого Берсенева снялась в таких фильмах и детективных сериалах, как «Бабло», «Без следа», «Майор и магия», «Ищейка», «Анатомия убийства». Впоследствии она сосредоточилась на театральной карьере.

С 2019 года Мария работает в Московском государственном еврейском театре «Шалом». Берсенева вышла замуж в третий раз, однако имя ее супруга остается в секрете. Актриса предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, хотя известно, что в прошлом году у нее родился ребенок.

Анна Михайловская (Наташа Егорова)

Актриса была известной еще до выхода в эфир «Маргоши». Анна Михайловская снималась в успешных проектах: «Самая красивая», «Кадетство» и «Барвиха». После завершения съемок сериала Михайловская продолжила актерскую карьеру и принимает активное участие не только в съемках новых кинопроектов, но и выходит на сцену театра. У Анны на счету более 30 ролей! Кроме того, Михайловской удалось успешно сочетать актерскую деятельность с материнством. В 2015 году она родила сына.

Олег Масленников-Войтов (Андрей Калугин)

Олег Масленников-Войтов в основном работал в театре, но после «Маргоши» его начали активно приглашать на роли в кино и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Закрытая школа», «ЧБ» и «Триггер». Однако Олег не оставил театр и до сих пор играет в Государственном Театре Наций. Актер женат на продюсере Алине Бородиной.

Елена Перова (Аня)

Участие в сериале «Маргоша» стало для Елены одним из первых шагов в качестве актрисы, до этого она успела достичь успеха как солистка группы «Лицей». После завершения съемок сериала, Перова начала развивать карьеру радиоведущей и увлеклась фотографией.

Анатолий Кот (Зимовский)

Сериал «Маргоша» стал не первым для Анатолия, поскольку он уже принимал участие в фильме «Анастасия Слуцкая» и сериале «Солдаты». В настоящее время актер пользуется спросом в кино, чаще всего играя отрицательных персонажей. Свои таланты он проявил также в проектах «Молодежка», «Ищейка», «Дылды-2» и «Небеса подождут». В прошлом у него был фиктивный брак с Юлией Высоцкой, после чего он женился на стилисте Елене, от которой в 2004 году родилась дочь Алиса. Во время съемок «Маргоши» актер познакомился с актрисой Яниной Колесниченко, которая в 2011 году родила ему дочь Арину. Ну, а как сложилась жизнь персонажей сериала «Маргоша» смотрите на СТС Love по будням.

Актеры
Бабло
Анатомия убийства
Без следа
Солдат
Солдаты
Ищейка
Янина Колесниченко
Андрей Калугин
Елена Перова
Анна Михайловская
Анатолий Кот
Мария Берсенева
Олег Масленников-войтов
Юлия Высоцкая