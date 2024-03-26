Режиссер фильма о Жириновском прокомментировал ситуацию с Кологривым

Режиссер Александр Баранов опроверг сообщения СМИ о том, что актер Никита Кологривый якобы лишился главной роли в биографическом фильме о становлении лидера ЛДПР Жириновского. Хотя бы по той причине, что еще на нее не утвержден.

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Слухи о том, что артиста "сняли с роли" после дебоша в баре, в ходе которого "Кощеем" из "Слова пацана" была укушена за ногу официантка, начали настойчиво фигурировать вчера.

Баранов в комментарии RT подчеркнул: на данном этапе Никита Кологривый всего лишь рассматривается в качестве кандидата на роль, но сам кастинг не проводился.

"Его не будут лишать возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против", - акцентировано Барановым. Ведь, по словам кинематографиста, в сложившейся ситуации главное - "как он играет": "Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать", - говорит постановщик проекта. "С кем не бывает", - философски прокомментировал Баранов выходку артиста, обращая внимание, что есть люди, которым вообще нельзя пить, так как "они становятся дураками".

Актеру за содеянное назначили семь суток ареста.

В пресс-службе ЛДПР ресурсу на просьбу о комментарии заявили что "сейчас не самое подходящее время говорить об этом" (о кандидатуре Кологривого на роль Жириновского) - ввиду теракта в "Крокусе".

Фильм "Жириновский. Взлёт" находится на уровне подготовки к съемкам. Никаких дат по их началу и премьере проекта нет.