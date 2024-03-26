Александр Збруев стал дедушкой

85-летний актер театра "Ленком Марка Захарова" Александр Збруев впервые стал дедушкой. Его младшая дочь Татьяна родила сына, которого назвали Львом, передает "СтарХит".

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31-летняя Татьяна вышла замуж два года назад за менеджера Александра Заикина.

Александр Збруев известен по фильмам "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Батальоны просят огня". В феврале 2024 года награжден орденом Александра Невского.