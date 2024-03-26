Умерла Паула Вайнштейн, снявшая «‎Кровавый алмаз»‎ с Леонардо Ди Каприо

Ушла из жизни Паула Вайнштейн, заметная американская продюсер кино и телесериалов, лауреат двух премий "Эмми".

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Карьеру Паула начала в середине 1980-х. В ее экранографии - порядка полусотни пунктов: "Американские молнии" с Костнером, "Знаменитые братья Бейкер" с Бриджесом, "Роза и шакал" с Ривом, ленты "В погоне за драгоценностями", "Плоть от плоти", "Дом духов", "Трумэн", "Анализируй это" и "Анализируй то" с Де Ниро, "Кровавый алмаз" и "Идеальный шторм" - Вайнштейн работала практически со всем цветом Голливуда.

Как сообщила Deadline дочь покойной, актриса и редактор Ханна Розенберг, ее мать мирно отошла в своем доме в родном Нью-Йорке утром в понедельник в возрасте 78 лет.

Причина смерти не разглашается.

Паула Вайнштейн родилась в 1945 году. Мать - продюсер Ханна Вайнштейн. Муж - умерший в 1992 году в возрасте 44 лет продюсер Марк Розенберг, с которым они работала над десятком лент. Ближайшая подруга - Джейн Фонда.