Актер Роберт Паттинсон впервые появился на публике с ребенком

Звезда «Сумерек», актер Роберт Паттинсон, впервые стал отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

37-летний Роберт Паттинсон и его 32-летняя возлюбленная, модель и актриса Сьюки Уотерхаус, впервые появились на публике вместе с ребенком. Папарацци подловили знаменитостей во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пара везла бежевую коляску с новорожденным. Влюбленных сопровождала мать модели, Элизабет.

Сьюки Уотерхаус встречается с актером Робертом Паттинсоном с 2018 года. В декабре 2022-го знаменитости дебютировали как пара на показе Dior в египетском городе Гиза. 19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре прошлого года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Модель вышла на публику с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце.

«Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик вышли в 2008 году. Они сняты по одноименному роману писательницы Стефани Майер. За время проката фильм собрал в мире более $393 миллионов.

Ранее Брэдли Купера засняли на свидании с Джиджи Хадид.