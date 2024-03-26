Скарлетт Йоханссон предложили главную роль в новом «Мире Юрского периода»

Авторитетное издание The Hollywood Reporter подтвердило информацию инсайдеров — актриса Скарлетт Йоханссон действительно может сыграть главную роль в грядущем перезапуске «Мира Юрского периода». Сейчас девушка обсуждает с кинокомпанией Universal Pictures детали сделки.

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У нового перезапуска «Мира Юрского периода» пока нет сюжетных подробностей. Известно, что лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с недавней трилогией, а её режиссёром выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гарет Эдвардс.

Новый «Мир Юрского периода» выйдет в мировом прокате относительно скоро — 2 июля 2025 года. Universal Pictures планирует начать съёмки ленты в ближайшие месяцы и уже выставила дату начала производства: до 31 июля.