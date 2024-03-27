Звезда индийских фильмов умер в реанимации

Актер бенгальского кино Партха Сарати Деб скончался 22 марта в госпитале в Калькутте. Причиной смерти 68-летней звезды Толливуда стала тяжелая болезнь.

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Как передает Hindustan Times со ссылкой на семью, друзей и коллег артиста, Деб умер незадолго до полуночи в пятницу в реанимации.

По словам семьи, у актера была хроническая обструктивная болезнь легких, его госпитализировали еще в феврале, за последние несколько дней состояние Деба фатально ухудшилось.

Партха Сарати Деб родился и вырос в Калькутте. Его карьера насчитывает свыше двухсот проектов, в которых он снялся за свою более чем сорокалетнюю карьеру. Плюс на его счету театральные постановки и веб-сериалы.

Отмечается, что в 2021-м актер переболел COVID-19, выздоровел, но через какое-то время у исполнителя началась легочная инфекция, ему диагностировали пневмонию. 17 марта Деба поместила на аппарат ИВЛ.