Джон Траволта похвастался успехами сына в катании на горных лыжах

Актёр — большой любитель заснеженных склонов. Джон Траволта даже свой 70-й день рождения отпраздновал сначала на побережье Бразилии, а после переместился на горнолыжную базу. Компанию ему составил его 13-летний сын Бэн.

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Парень, судя по всему, уже вполне может претендовать на звание профессионала в горных лыжах.

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То, какие невероятные трюки он исполняет прямо на склонах, не поддаётся никакому объяснению. Кажется, что Бэн чуть ли не с пелёнок стоит на лыжах и чувствует себя на них в разы увереннее чем на обычных ботинках.

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Это лучший подарок на мой день рождения! Вижу, как мой сын выходит на новый уровень катания на горных лыжах. Я невероятно им горжусь, — подписал кадры Траволта.

Кстати, практически все рождественские каникулы Траволта вместе с сыном и дочерью тоже провёл на горнолыжном курорте. Актёр активно публиковал кадры из поездки и хвастался спортивными достижениями наследников.