«Сложно не ревновать мужа». Мария Горбань разоткровенничалась о личной жизни

37-летняя актриса Мария Горбань в 2021 году вышла замуж за Кирилла Зоткина. В том же году у супругов родился сын Нилан. Знаменитость призналась, что в счастливых отношениях нет места ревности.

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Один из подписчиков в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) спросил Марию о ревности в браке. На него звезда сериала «Кухня» ответила однозначно.

«Ревность разрушает все чувства. Вы просто потеряете себя! Доверие и любовь — это одно слово. Сложно не ревновать мужа, но можно. И нужно», — призналась она.

Первым супругом звезды был осветитель Олег Филатов. Они поженились в 2013 году. Спустя год у них родилась дочь Стефания. В 2018 году их союз распался.

Актриса и ее супруг предпочитают уезжать на зимовку в теплые страны. Сейчас знаменитость с мужем и детьми живет на Шри-Ланке, где у нее есть собственный дом. Горбань рассказывала, что отъезд не связан с политическими событиями. Причиной стала работа Зоткина — он более 10 лет занимается бизнесом на острове. Для Марии Шри-Ланка уже второй дом, в котором она хорошо себя чувствует.

Ранее Мария Горбань приобрела дорогостоящую иномарку за 30 млн рублей. Артистка купила внедорожник Range Rover вишневого оттенка с кожаным салоном и панорамной крышей.