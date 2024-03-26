Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис прогулялась по городу в модных в 2010-х годах джинсах скинни. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Отмечается, что папарацци сняли 40-летнюю звезду фильма «Секс по дружбе» в районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Знаменитость предстала на размещенных снимках в облегающих укороченных брюках из денима серого цвета. Также она примерила вязаный свитер песочного оттенка с объемным орнаментом и надела вьетнамки на босые ноги.

Кроме того, артистка выбрала в качестве аксессуара массивные солнцезащитные очки фиолетового цвета, а также золотистый браслет, кольцо и часы с белым ремешком.

Ранее в марте стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум назвали визуально старящие джинсы. Так, в первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни.