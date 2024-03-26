Продюсер нового семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве» Гевонд Андреасян рассказал, что одним из героев комедии станет Юрий Никулин.

Создатели фильма получили разрешение от семьи легендарного актёра и смогли воссоздать голос и внешность Никулина при помощи искуственного интеллекта.

Это первый успешный опыт подобного формата в истории российского кинематографа. Работа заняла восемь месяцев, а источники после знакомства с несколькими сценами утверждают, что результат «действительно впечатляет».

«Манюня: Приключения в Москве» — полнометражный фильм, продолжение одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е годы. По сюжету Манюня приедет в Москву, а Никулин станет одним из главных героев.

Премьера ленты в кино намечена на 30 марта.