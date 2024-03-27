Звезда «Клона» Мурило Бенисио показал подросшего сына от Джованны Антонелли

После окончания теленовеллы страсти между экранными Лукасом и Жади продолжились в реальной жизни. Джованна Антонелли и Мурило Бенисио не смогли расстаться после длительных съемок и объявили о своих отношениях, чему фанаты «Клона» были несказанно рады. В 2005 году у пары родился сын Пьетро — редкое фото с ним накануне показал Мурило в запрещенной соцсети.

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«Рабочий день с сыном» — подписал кадр актер.

© соцсети

Парень, кстати, пошел по стопам родителей — в шоу-бизнес — и нашел себя на музыкальном поприще. 18-летний Пьетро пишет биты, а еще подрабатывает моделью. А потому неудивительно, что наследника вместе с его знаменитым отцом пригласили принять участие в рекламной фотосессии.

Поклонники отметили, что мальчик за последние несколько лет возмужал и, судя по снимку, выше своего отца. Тем не менее Мурило, пишут фанаты в комментариях, для своих 52 лет выглядит отлично, если не экспериментирует с внешностью. А вот фотографии мамы Пьетро, Джованны, всегда вызывают восторг — актриса ради этого делает многое.