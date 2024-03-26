«Безнравственная молодая девица». Будина раскритиковала образ куклы Барби

Российская актриса Ольга Будина выступила с критикой кукол Барби и других западных игрушек. Ее слова приводит издание «Абзац».

«[Раньше] были куклы, которые могли ходить. Но это всё равно были пропорции двухлетнего ребёнка, трёхлетнего, скажем так, до пяти лет. Но не шлюхи, каковой является Барби. Как только мы убрали из игрушек для девочек ребёнка, а подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но только не ребёнка, мы подсунули тут же другую модель поведения», - поделилась артистка.

Будина отметила, что иностранные игрушки мешают формированию семейных ценностей у детей. Она добавила, что образ куклы Барби демонстрирует безнравственность и распущенность.

«Все Барби сделаны по принципу безнравственной молодой девицы, как мы сказали, с пониженной социальной ответственностью. Это образ, по которому изначально создавалась кукла Барби», - заключила она.

Ранее 38-летняя актриса Мирослава Карпович рассказала о тяжелой утрате.

Также телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что замучила космонавтов и зятя.