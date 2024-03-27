Звезды на мировой премьере фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Киностудии Warner Bros. и Legendary Pictures показали в Лос-Анджелесе зрителям и критикам фильм «Годзилла и Конг: Новая империя». Фантастический боевик собрал на дорожке графитового цвета практически весь актёрский состав, включая его главных звёзд – Ребекку Холл, Дэна Стивенса, Брайана Тайри Генри и др. В этом обзоре приглядимся к их образам. В одежде исполнителей не было ничего от Годзиллы или Конга, как это сейчас принято на голливудских премьерах – копировать образы киноперсонажей. Но образы актёры выбрали, тем не менее, интересные, с налётом эксцентрики и юмора, как и полагается действующим лицам истории о вселенной монстров.

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Ребекка Холл

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Несмотря на весну, на дорожке в этот вечер преобладали тёмные цвета, а также варианты с драпировками. Однако Ребекка Холл не поддалась массовому искушению укрыться, а, наоборот, изрядно оголилась. Перед фотографами она предстала в ярком топе-бра из плотного шёлка от Bode. Акценты были расставлены с помощью бисера и блёсток. Низ в виде чёрных брюк с аппликацией, по цвету перекликающейся с верхом, составил оригинальный, в какой-то степени несерьёзный, мальчишеский образ. В последнее время актриса, некогда славившаяся женственными образами, экспериментирует с унисексом. Получается у неё весело и непринуждённо, и, похоже, ей самой этот стиль пока нравится.

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Тем временем, исполнитель второй главной роли, наоборот, поддался желанию заглянуть на женскую территорию. Для выхода Дэн выбрал необычный костюм из светло-бежевого гладкого сатина с мелкими розочками. Более того, надел точно такую же по расцветке рубашку. Пастельный тотал лук разбавили очки в чёрной толстой оправе со светло-коричневыми стёклами и ботинки из замши чуть темнее по тону. Стивенс с удовольствием позировал с коллегами по фильму, улыбался и сыпал шутками.

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30-летняя венгерская модель, этим летом вышедшая замуж за американского актёра Дилана Спроуса, выглядела на вечере лаконично в классическом чёрном. Платье-халтер в стиле Реформации она сопроводила золотыми часами, чёрными лодочками и убранными назад волосами.

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И хотя пара – Спроус и Палвин – пришли на премьеру вместе, позировали они фотографам всё-таки по отдельности. В определённой мере это было оправдано, потому что Дилан, как и жена, облачился во всё чёрное. Рядом супруги выглядели бы мрачновато, а, вот, по одному вполне себе в эстетике вечернего светского мероприятия.

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Звезда недавнего молодёжного ужастика «Лиза Франкенштейн» также почтила присутствием премьерный показ «Годзиллы и Конга». К выходу на тёмно-серую дорожку её подготовил итальянский модный дом Valentino: струящееся платье с задрапированным асимметричным верхом насыщенного фиолетового цвета, серебряные украшения и такая же сумочка с крупным логотипом бренда.

Кэйли Хоттл

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Самая юная участница экшена «Годзилла и Конг: Новая империя», 11-летняя Кэйли пришла на премьеру в лёгком, на тонких бретелях, сине-фиолетовом платье с матричным принтом. Деликатный макияж, незамысловатые ювелирные украшения и высокие каблуки сделали из начинающей актрисы полноправную звезду на премьере.

Брайан Тайри Генри

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Звезда экшена «Быстрее пули» (2022) продолжает уверенно осваивать нишу крупнобюджетных проектов. В «Годзилле и Конге» он наряду с Холл и Стивенсом исполнил главную роль. На показ Брайан Тайри пришёл, одевшись как истинный джентльмен – белая рубашка, серый костюм-двойка в тонкую белую полоску и подобранный по цвету нагрудный платок сделали из 41-летнего актёра «мистера элегантность». И этот негласный титул даже не сгубило пристрастие Генри к многочисленным украшениям на пальцах и в ушах. Все они были подобранны в общей гамме образа. Ну, а выкрашенные в пастельные цвета дреды добавляли улыбчивому «Берни Хейзу» (персонаж Генри в фильме) нотку весёлой неформальности.