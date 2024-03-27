После серьезной операции Шварценеггер признался, что жаловаться на судьбу не будет

После всего пережитого Шварценеггер признался, что жаловаться на судьбу не будет
Арнольд Шварценеггер родился с врожденным пороком сердца. В 90-е артист активно занимался спортом, подвергал себя большим нагрузкам и регулярно проходил осмотры у кардиолога. Однако в скором времени медики сказали Арнольду, что его сердце не справляется. В 1997 году ему заменили клапаны. Спустя 21 год он пережил подобную операцию еще раз. А не так давно мужчине пришлось снова лечь под нож хирурга.
Шварценеггер признался, что после предыдущей операции у него возникли серьезные осложнения. В сердцебиении актера возникли нарушения из-за рубцовой ткани. Так, врачи пришли к решению установить кардиостимулятор.
«В понедельник на той неделе я перенес операцию и стал еще больше похож на машину: мне поставили кардиостимулятор. Такова жизнь с генетической проблемой сердца. Но жаловаться я не буду», — отметил Арнольд в своем подкасте Arnold’s Pump Club.
Чувствует он себя хорошо и встал на ноги в прошлую пятницу. Актер получил много слов поддержки от поклонников. Мужчина переживает из-за своего «стареющего» тела. Кроме того, «Терминатор» больше не может полноценно заниматься спортом на фоне проблем со здоровьем из-за этого чувствует себя «испорченным товаром».
«Каждый день я смотрюсь в зеркало и говорю себе: «Да, ты отстой». Я смотрю на своё тело: эти грудные мышцы раньше были такими крепкими, упругими и по-настоящему мощными. Теперь они просто висят. Какого чёрта это происходит?», — сетует Шварценеггер.