После серьезной операции Шварценеггер признался, что жаловаться на судьбу не будет

Арнольд Шварценеггер родился с врожденным пороком сердца. В 90-е артист активно занимался спортом, подвергал себя большим нагрузкам и регулярно проходил осмотры у кардиолога. Однако в скором времени медики сказали Арнольду, что его сердце не справляется. В 1997 году ему заменили клапаны. Спустя 21 год он пережил подобную операцию еще раз. А не так давно мужчине пришлось снова лечь под нож хирурга.

Шварценеггер признался, что после предыдущей операции у него возникли серьезные осложнения. В сердцебиении актера возникли нарушения из-за рубцовой ткани. Так, врачи пришли к решению установить кардиостимулятор.

«В понедельник на той неделе я перенес операцию и стал еще больше похож на машину: мне поставили кардиостимулятор. Такова жизнь с генетической проблемой сердца. Но жаловаться я не буду», — отметил Арнольд в своем подкасте Arnold’s Pump Club.

Чувствует он себя хорошо и встал на ноги в прошлую пятницу. Актер получил много слов поддержки от поклонников. Мужчина переживает из-за своего «стареющего» тела. Кроме того, «Терминатор» больше не может полноценно заниматься спортом на фоне проблем со здоровьем из-за этого чувствует себя «испорченным товаром».