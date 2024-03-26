Звезда «Теста на беременность» поделилась редкими кадрами с сыном

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу поделилась в соцсетях редкими кадрами с особенным сыном Максимом. Знаменитость растит мальчика от режиссера Михаила Вайнберга.

«События последних дней коснулись каждого сердца... Для многих это стало точкой переоценки ценностей. Чаще обнимать любимых, чаще быть рядом, больше мечтать и пробовать, жить свою жизнь, потому что она одна! Наши дети учатся у нас жить в страхе и стрессе или в благодарности и радости за каждый день? И так важно наполнить ее счастливыми моментами! Ведь это в наших руках», — написала актриса.

Первенцу артистки 13 лет, у него аутизм. Грыу развелась с отцом ребенка в 2022 году. Экс-супруги сохранили хорошие отношения после расставания, они воспитывают Максима, а также работают вместе. Актриса подчеркивала, что решение «пойти разными путями» было честным по отношению друг к другу в их паре. Однако звезде было страшно сделать этот шаг, ведь она воспринимала мужа как часть себя, но сейчас ни о чем не жалеет.

В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с коллегой Марселем Симоно, который живет в США. По словам актрисы, им непросто даются отношения на расстоянии, но они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.