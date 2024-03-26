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Звезда «Теста на беременность» поделилась редкими кадрами с сыном

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу поделилась в соцсетях редкими кадрами с особенным сыном Максимом. Знаменитость растит мальчика от режиссера Михаила Вайнберга.

Звезда «Теста на беременность» поделилась редкими кадрами с сыном
© Газета.Ru
«События последних дней коснулись каждого сердца... Для многих это стало точкой переоценки ценностей. Чаще обнимать любимых, чаще быть рядом, больше мечтать и пробовать, жить свою жизнь, потому что она одна! Наши дети учатся у нас жить в страхе и стрессе или в благодарности и радости за каждый день? И так важно наполнить ее счастливыми моментами! Ведь это в наших руках», — написала актриса.

Первенцу артистки 13 лет, у него аутизм. Грыу развелась с отцом ребенка в 2022 году. Экс-супруги сохранили хорошие отношения после расставания, они воспитывают Максима, а также работают вместе. Актриса подчеркивала, что решение «пойти разными путями» было честным по отношению друг к другу в их паре. Однако звезде было страшно сделать этот шаг, ведь она воспринимала мужа как часть себя, но сейчас ни о чем не жалеет.

В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с коллегой Марселем Симоно, который живет в США. По словам актрисы, им непросто даются отношения на расстоянии, но они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.

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