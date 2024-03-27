Актриса Агата Муцениеце сняла спортивную тренировку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Агата Муцениеце показала фигуру в облегающем костюме: топе и легинсах. Актриса продемонстрировала несколько эффективных упражнений, которые регулярно делает в зале.

Артистка признавалась поклонникам, что для нее важен внешний вид, поэтому она также внимательно следит за питанием и занимается спортом. При росте 172 сантиметра Муцениеце весит 54 килограмма, и такой результат старается сохранять постоянно. Знаменитость говорила, что каждый день качает пресс и два-три раза в неделю занимается бегом, регулярно публикуя в соцсетях фотоотчеты. Обычно звезда в день пробегает не меньше пяти километров и делает это даже на отдыхе.

Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.