Ребел Уилсон призналась, что Саша Барон Коэн препятствует выходу ее мемуаров

Актриса Ребел Уилсон на протяжении несколько лет готовит к выпуску свои мемуары. Однако угроза выхода книги под угрозой: против этого выступает актер Саша Барон Коэн. Артисткане сдержала и оскорбила коллегу.

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Одна из глав книги звезды «Холостячки» посвящена Саша Барон Коэн. Однако мужчина не хочет, чтобы Уилсон выпустила мемуары.

«Меня не заставят замолчать высокооплачиваемые юристы. Негодник, о котором я говорю в одной из глав моей книги — это Саша Барон Коэн», - написала Уилсон в личном блоге.

Сначала Ребел скрывала личность человека, которому решила посвятить целую главу книги. Однако позже призналась, что речь пойдет о бывшем коллеге.

Ребел и Саша вместе работали на площадке фильма «Братья из Гримсби». Съемки проходили в 2016 году.

Напомним, Ребел Уилсон призналась, что поправилась из-за стресса. Также артистка рассказала о планах сделать ЭКО.