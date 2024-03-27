Ребел Уилсон призналась, что Саша Барон Коэн препятствует выходу ее мемуаров

Ребел Уилсон призналась, что ее коллега препятствует выходу мемуаров, над которыми она работает несколько лет
Актриса Ребел Уилсон на протяжении несколько лет готовит к выпуску свои мемуары. Однако угроза выхода книги под угрозой: против этого выступает актер Саша Барон Коэн. Артисткане сдержала и оскорбила коллегу.
Одна из глав книги звезды «Холостячки» посвящена Саша Барон Коэн. Однако мужчина не хочет, чтобы Уилсон выпустила мемуары.
«Меня не заставят замолчать высокооплачиваемые юристы. Негодник, о котором я говорю в одной из глав моей книги — это Саша Барон Коэн», - написала Уилсон в личном блоге.
Сначала Ребел скрывала личность человека, которому решила посвятить целую главу книги. Однако позже призналась, что речь пойдет о бывшем коллеге.
Ребел и Саша вместе работали на площадке фильма «Братья из Гримсби». Съемки проходили в 2016 году.
Напомним, Ребел Уилсон призналась, что поправилась из-за стресса. Также артистка рассказала о планах сделать ЭКО.