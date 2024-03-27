В Сети появились подробности рождения сына Кэмерон Диас

На прошлой неделе 51-летняя Кэмерон Диас сообщила, что стала мамой во второй раз. В семье звезды «Ангелов Чарли» и музыканта Бенджи Мэддена родился мальчик, которого назвали Кардиналом. Актриса призналась, что не готова публиковать в Сети фотографии своих детей, а также рассказывать о их воспитании.

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Подробностями поделился близкий к ней источник. Инсайдер рассказал, что к прибавлению Кэмерон и Бенджи готовились основательно и всегда мечтали о большой семье, поэтому для них рождение сына стало невероятной радостью.

Они всегда хотели быть родителями. Для них это чистая радость. У них крепкий и счастливый брак. Они уже доказали, что заслуживают звания прекрасных родителей. Кэмерон и Бенджи так счастливы, что даже невозможно себе вообразить, — поделился источник с журналистами.

Напомним, Кэмерон Диас и Бэнджи Мэдден счастливы вместе уже 10 лет. В декабре 2019 года у пары родилась их первая дочь. Девочку зовут Рэддикс.