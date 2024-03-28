Поклонники Рузиля Минекаева из сериала «Слово пацана» практически сразу узнали, что у актера есть жена. Не так давно они стали родителями. Известно, что Азиза долгое время занималась ребенком. По словам Рузиля, его жена настоящий герой, которая спит по четыре часа в сутки.

Сейчас у Азизы появилось больше свободного времени. Девушка планирует вернуться к работе, а Рузиль хочет сыграть с ней в одном проекте. Актер считает, что его жене подойдет роль негодяя.

«Я бы хотел с ней сыграть, но не романтическую историю. Наверное, вижу нас в паре „герой — антагонист“. Мне кажется, что жена больше подходит на роль злодея», — сказал Минекаев.

Отметим, что Азиза сама пробуется в кино. На YouTube можно найти видеовизитку, которую она записала для кастинга в проекты. Фанаты уже нашли этот ролик и отметили, как спокойно и чутко говорит Азиза. Более того, они выдвинули видео в топ, насобирав на нем полмиллиона просмотров.