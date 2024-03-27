Звезда сериала «‎Папины дочки»‎ рассказала о страшном горе

Актриса Мирослава Карпович рассказала о смерти отца. Звезда сериала «Папины дочки» похоронила близкого человека. Папа 38-летней актрисы тяжело болел.

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Как пишет "Комсомольская правда", он умер от онкологии. Из-за работы знаменитость не смогла ответить на последний звонок родителя.

«Накануне ухода папа звонил. Я была на гастролях, не сняла трубку. Сон меня свалил. Утром играла детский спектакль, думала, наберу после него», — вспомнила Карпович.

Между выходами на сцену актриса увидела несколько пропущенных звонков от матери.