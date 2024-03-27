Теперь блонди: Зендея дебютировала с новым цветом волос

Зендея вступает в эту весну в новом образе! Актриса прилетела в Австралию для продвижения своего проекта «Претенденты» (конечно же, в наряде на теннисную тематику) и ещё с кардинально другим оттенком волос!

Её стилист Лоу Роуч поделился несколькими фотографиями и видео с промо-дня, на котором актриса была одета в голубую рубашку на пуговицах и сине-белые полосатые шорты от Elisabetta Franchi. Всё это идеально сочеталось с бобом медово-блондинистого оттенка. Затем он показал ещё один снимок, на котором звезда снимается в промо вместе с актёрами.

После пресс-конференции Зендея вышла на красную дорожку премьеры в Сиднее в платье Loewe с графическим рисунком на юбке. Нынешняя, более мечтательная причёска, конечно, разительно отличается от некоторых футуристических образов, которые она демонстрировала во время пресс-тура «Дюны». Но нам эта эра звезды ну очень нравится!