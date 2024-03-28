14-летний актер театра и кино рассказал о пути к красной ковровой дорожке

Стать популярным и сниматься в фильмах со звездами — об этом мечтают многие подростки. Но редко, кто понимает, что жизнь артиста — это не вечный праздник, а большой труд. 14-летний актер Никита Кашеваров, как яркий пример. В свои юные годы, он уже успел сняться в 17 кинолентах, среди которых есть как исторические драмы, «Союз спасения», так и комедии — «Бабушка легкого поведения 2».

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У этих двух картин большой звездный состав, где Никита снимался наравне с такими актерами как: Юрий Борисов, Павел Прилучный, Максим Матвеев, Дмитрий Назаров, Александр Ревва, Михаил Галустян, Мария Федукив. Помимо кино, молодой артист работает и в театре, занят в серьезных и взрослых постановках. Ему доверили роль Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» и сына Анны Карениной из одноименного произведения Льва Толстого.

Сейчас Кашеваров является актером иммерсивного спектакля «Гример» от Нового Театра и Корпорации Синергия, который проходит в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых.

При всем этом Никита обычный подросток, только ему приходится совмещать актерскую деятельность со школой. Но несмотря на все трудности, молодой человек продолжает путь к своей заветной мечте. Об этом и многом другом он рассказал в эксклюзивном интервью для сайта «Страсти».

© личный архив Никиты Кашеварова

— Как произошло, что ты начал играть в спектаклях и сниматься в кино?

— Гуляя по Никольской улице, мама увидела объявление о наборе детей в театр Бориса Покровского (камерная сцена Большого театра, прим. «Страсти»). Тогда надо было пройти прослушивание, и я его прошел. Это случилось в конце сентября 2015 года. В то время руководителем детской труппы была Елена Львовна Озерова, к сожалению, ее не стало в прошлом году. Она была прекрасным человеком и педагогом, я благодарен ей за знания, которые она мне дала.

— Кто твой любимый актер? Он является для тебя примером?

— Это вопрос мне задают очень часто, и, скажу честно, я всегда теряюсь, когда его слышу. Я пересекался и работал со многими актерами, и каждый из них по-своему уникален. Я точно не могу выделить кого-то одного. Хотя мне давно нравится творчество Андрея Миронова. Он актер, который состоялся и в кино и в театре, его постоянная работа над собой сделала его облик незабываемым. Я даже на одном музыкальном конкурсе спел песню «Остров невезения» из кинофильма «Брильянтовая рука» и получил тогда гран-при, это видео есть на YouTube.

— С какими звездами российского кино или театра тебе уже довелось поработать?

— Я пересекался и работал со многими известными актерами. Их много, перечислять даже нет смысла. С некоторыми из них мы дружим, и сейчас я могу попросить у них совет как на тему творчества, так и каких-то моментов из жизни.

— Как съемки отразились на твоей школьной жизни? Считают ли тебя одноклассники и учителя звездой?

— Я бы не сказал, что моя школьная жизнь как-то поменялась. Я старался одинаково уделять время как образовательному процессу, так и творческой деятельности. Отношение друзей ко мне не поменялось, и звездой они меня не считают. Хотя у некоторых учителей есть предвзятое отношение ко мне, но это связано больше с пропусками уроков, которые иногда случаются из-за работы. Так что на школу никак не повлияли мои съемки, но из профессионального спорта пришлось уйти. В прошлом году я занимался водным поло: тренировки, игры, соревнования. Сейчас это, к сожалению, уже невозможно совмещать с актерской деятельностью.

— У тебя уже есть фанаты?

— Я бы не назвал их фанатами. Есть люди, которым нравится мое творчество и они следят за моими успехами, посещают выступления, концерты, спектакли, мюзиклы и смотрят в фильмы, в которых я принимаю участие.

— Ты бы хотел связать всю свою жизнь со съемками? Или же у тебя есть какая-то другая мечта?

— Этот вопрос я сам себе задаю очень часто, но пока я не решил. Мечта есть, и я пока двигаюсь к ее достижению.

— Что самое сложное в профессии артиста?

— Любая профессия имеет свои нюансы. Со стороны может показаться, что работа артиста это вечный праздник, но на самом деле это колоссальный труд.

— Какое кино тебе нравится самому? Комедии, боевики, ужасы или что-то другое?

— Мне нравятся комедии и приключения с элементами фэнтези.

© личный архив Никиты Кашеварова

— Какую роль ты мечтаешь сыграть?

— Очень хочется сыграть роль в приключенческом фильме, где герой раскрывает тайны и оказывается в другом мире, или же находит клад и пытается разгадать тайну.

— Как проходит твой съемочный день? Сильно ли ты устаешь в его конце?

— Каждый съемочный день проходит по-разному. Нет одинаковых дней. Съемки — это определенная атмосфера, где происходит перевоплощение. День протекает легко, когда ты работаешь с классной командой, с которой ты на одной волне. Это буквально магия, это практически невозможно объяснить.

— Есть ли какие-нибудь вершины в кино или театре, которые ты бы хотел покорить? Может быть, победы в конкурсах, фестивалях?

— Конечно, ведь это не секрет, что каждый актер мечтает пройти по красной ковровой дорожке. Я, к примеру, получил премию «Патриот» в 2022 году в номинации «Театральное искусство».

— Расскажи о самом необычном случае во время съемок, самом веселом или, наоборот, грустном.

— Однажды со мной снимали роль, где в кадре я просыпаюсь и иду украшать елку. Пока переставляли свет и меняли оптику, я реально уснул, но потом меня разбудили и мы дальше досняли сцену.

— Какой фильм, в котором ты снимался, тебе больше всего нравится? Какой из героев, которых ты играл, ближе?

— Если честно, мне достаточно сложно ответить на этот вопрос, так как мне нравится все фильмы, в которых я снимался, все герои уникальны и у каждого есть свой уникальный характер и свои отличительные черты.

— Что тебе больше по духу, театр или кино?

— Это сложный вопрос. Мне нравится и театр, и кино. Для меня театр это взрыв эмоций, ведь ты за спектакль проживаешь весь спектр эмоций. Стоя на сцене, ты чувствуешь обмен энергией со зрителями, ведь действия в театре происходят здесь и сейчас, другого дубля не будет. Спектакль это организм и вовлечены в него не только актеры, но и работники сцены, которые отвечают за декорации, свет, звук. Кино это немного другое. Здесь нет границ, и ты можешь оказаться даже в космосе с помощью спецэффектов. Это другая магия.

— Как часто тебе поступают предложения о съемках? В каких проектах тебя можно будет увидеть? Каких героев ты будешь играть?

— Пробы постепенно идут, но утверждений пока нет. Но уже можно посмотреть некоторые спектакли с моим участием.

— Есть ли у таких молодых актеров, как ты, своя актерская среда, тусовка?

— Конечно, есть! К одной из них я недавно присоединился. Мы собираемся в кинолофте и играем в мафию.