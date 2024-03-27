Эмир Кустурица вспомнил о съемках эротических сцен с Моникой Беллуччи

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, как работает над эротическими сценами в своих фильмах. Его цитируют «Известия».

В качестве примера кинематографист привел свою картину «По млечному пути», в котором главную роль исполнила актриса Моника Беллуччи.