Эмир Кустурица вспомнил о съемках эротических сцен с Моникой Беллуччи
Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, как работает над эротическими сценами в своих фильмах. Его цитируют «Известия».
В качестве примера кинематографист привел свою картину «По млечному пути», в котором главную роль исполнила актриса Моника Беллуччи.
«У меня всегда в кино есть эротические сцены. Но мне было стыдно снимать так, чтобы зритель все видел. Поэтому я Монику Беллуччи... немного прикрывал!» — сказал режиссер.
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