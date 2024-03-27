Актрисе Светлане Светличной вызвали врачей из-за проблем с сердцем

Актрисе Светлане Светличной вызвали кардиологов в психиатрическую больницу
Актрисе Светлане Светличной, известной по фильму «Бриллиантовая рука», вызвали кардиологов в психиатрическую больницу. Знаменитость жаловалась на боли в сердце.
Подробности приводит сайт mk.ru.
27 марта Светличной вызвали врачей, чтобы сделать кардиограмму. Обследование необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть проблемы с сердцем.
Напомним, что Светличная является пациенткой психиатрической больницы имени Гиляровского. 83-летняя актриса почти не встает, у нее деменция.
Ранее невестка Светличной рассказала, что актриса стала инвалидом, у нее глубокая деменция и болезнь Альцгеймера. До этого актриса жаловалась на провалы в памяти, а из-за болезни думала, будто ей не 83 года, а чуть более 40-ка.
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