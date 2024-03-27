Актер Юрий Чернов заявил, что бегает под дождем ради энергии

Актер Юрий Чернов рассказал в беседе с Prozvezd, что позитивное мышление является успехом его хорошего самочувствия и сохранением молодости.

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74-летний Чернов признался, что старается сохранять положительный настрой даже в плохую погоду. Он также занимается физической активностью, чтобы заряжаться бодростью. Артист признался, что иногда бегает под дождем ради сил и энергии.

«Иногда бывает, что так завьюжит-завьюжит – это тоже прекрасно! Раньше в детстве, когда шел дождь, мы с ребятами бегали под дождем. Признаюсь, я и сейчас так поступаю. На даче раздеваюсь и бегаю под дождем. Сразу после этого столько сил и энергии появляется!» — рассказал артист.

Чернов добавил, что работа на даче помогает ему отвлекаться от проблем. Актер самостоятельно ухаживает за своим садом.

Юрий Чернов начал свою карьеру в 1968 году. Он дебютировал в фильме «Доживем до понедельника». В 1992-м он удостоился звания заслуженного артиста России. В фильмографии актера более 110 работ. Он снимался в таких проектах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Ералаш», «Приключения Электроника».