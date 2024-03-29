Сын Никулина высказался о «воскрешении» отца с помощью нейросети

Сын советского актера Юрия Никулина Максим высказался о «воскрешении» отца с помощью нейросети для фильма «Манюня: Приключения в Москве». Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Никулин-младший заявил, что положительно относится к воссозданию образа отца при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

«Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — отметил он.

Сын артиста отметил, что в цирке Никулина на Цветном бульваре уже создавали подобный образ к столетию звезды. Максим рассказал, что авторы картины показывали ему цифровой аватар актера, и он намерен и далее отсматривать материал до выхода фильма в прокат.

Никулин-младший одобрил желание сохранять память об отце.

«Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — заключил он.

Ранее продюсер картины Гевонд Андреасян сообщил, что искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос покойного актера. В новой части комедии о приключении девочки Манюни Никулин станет одним из ключевых персонажей.