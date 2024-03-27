Сын Никулина раскрыл, посмотрит ли фильм про Манюню с «ожившим» отцом

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал NEWS.ru, что ознакомился с пробным материалом комедии «Манюня. Приключения в Москве», авторы добавили в картину созданный ИИ образ народного артиста СССР Юрия Никулина. Собеседник отметил, что увиденное ему понравилось.

© News.ru

Конечно, [посмотрю]. И не только на выходе, а и в процессе создания. С создателями встречался, пробный материал понравился, — добавил Никулин.

Накануне Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что продюсер Гевонд Андреасян рассказал о том, что одним из героев ленты «Манюня. Приключения в Москве» станет Юрий Никулин. По данным ресурса, действие картины разворачивается в начале 80-х годов и Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей.