Актер и режиссер Юрий Ваксман скончался на 63 году жизни

Ушел из жизни известный российский актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман. Ему было 62 года. Информация о смерти заслуженного работника культуры России появилась в соцсетях.

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Ваксман был директором и сооснователем Ярославского камерного театра, а как актер запомнился зрителям по яркой роли Николая в сериале "Молодежка".

Также его можно было видеть в фильмах "Ночные стражи", "Молодой волкодав", "Олигарх", "Обитаемый остров", в сериале "Ментовские войны". Среди последних работ Ваксмана сериал "Раневская" и проект "Портной из Бруклина".

Ваксман родился в Тирасполе 17 июня 1961 года. Окончил Воронежский театральный институт. До 1992 года работал в Ярославском театре юного зрителя.

За вклад в развитие российской культуры и искусства Ваксман удостоен звания "Заслуженный работник культуры РФ". Его работа также была отмечена благодарностью президента России.