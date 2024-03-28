Актер Георгий Дронов поделился своим отношением к комедийному амплуа

1 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER покажут приключенческую комедию «Казачок» о том, как подросток Степа прямиком из нашего времени попадает в 17 век и становится жителем казачьей станицы. Здесь его воспитанием займется казак Чурила, которого сыграл актер Георгий Дронов. «ФедералПресс» поговорил с Георгием о сериале, о том, что нового может дать зрителям история о 17 веке, а также о любимых ролях Георгия и его отношении к комедийному амплуа.

Георгий, расскажите о съемках нового сериала «Казачок» и вашей роли в нем.

— Сценарий сериала мне сразу понравился, а потом, благодаря режиссуре Игоря Зайцева, текст засиял всеми своими красками. Моего персонажа зовут Чурила, и его образ мне тоже очень понравился, он такой шебутной персонаж, выдает житейские мудрости и переиначивает их ради своей выгоды.

Съемки проходили под Псковом в известной кинодеревне, раньше там снимали фильмы «Батальон» про времена Первой мировой войны и «Холоп» про 19 век, а для «Казачка» наши художники и постановщики построили аутентичную деревню 17 века в таком живописном месте, что уезжать оттуда не хотелось!

Как вы считаете, способно ли телевидение на примере сериала «Казачок» «перевоспитать» молодое поколение? Например, обозначит проблему с гаджетами как проблему? И в целом, воспитательное кино – оно нужно?

— Мне кажется, искусство должно выполнять определенную назидательную функцию. И эта проблема с гаджетами действительно существует, у многих из нас есть дети, и мы знаем о ней не понаслышке. Если молодые люди, посмотрев этот сериал, о ней задумаются – будет прекрасно. И поедут к бабушке в деревню разбивать себе коленки.

Про путешествия во времени снято немало фильмов и сериалов, но про путешествие в 17 век, кажется, сняли впервые. А какие у вас ассоциации с 17 веком, о чем вы думаете в первую очередь, когда речь заходит о нем?

— Это были смутное времена, раннее время формирования нашей государственности. Первая ассоциация – это времена, через которые надо пройти для того, чтобы объединиться и создать единое централизованное государство с одним укладом. И в нашем фильме немного уже говорится о том, что, несмотря на государственное разъединение, все равно нации, которые жили на этой земле, друг друга любили. У моего героя Чурилы жена татарка, и ведь они же встретились, полюбили друг друга. Мусульманка по вероисповеданию стала жить в христианской семье. С этим связано много смешных поворотов. Люди несли в себе созидательное, доброе начало, их никогда не останавливали ни разница в национальности, ни разный цвет волос или кожи. Мне кажется, наш сериал очень хорошо об этом говорит. О том, как любить всей душой и сражаться до конца.

Говорят, что актерам непросто выбираться из амплуа: выстрелила комедия – всегда будут предлагать комедию из продюсерских расчетов. Как вы к этому относитесь? Менять амплуа актера – действительно риск для продюсера, или он преувеличен?

— Вы знаете, я несколько раз менял свое мнение относительно этого вопроса. После «Саши+ Маши» я постепенно перешел в комедийный сериал «Воронины», и мне казалось, что идет прямая эксплуатация, хотя мои образы в этих комедиях совершенно отличаются, Саша и Костя Воронин вообще разные. Поэтому я подуспокоился и считаю, что даже внутри комедийного амплуа, если ты актер пытливый, неуспокоенный, ты всегда найдешь свое. Как в калейдоскопе, понимаете? Если ты себя повернешь, то с теми же самыми красками, которые у тебя есть, получится уже совершенно другой узор. Жалко, что такая возможность не всегда есть, что продюсеры и режиссеры не всегда предлагают такой поворот. Скучно и грустно, когда видишь клише. Но у меня нет никакого страха насчет амплуа. И на драматическую роль я с огромной охотой соглашусь, потому что, если ты всё время ешь одно блюдо, пусть оно даже приготовлено в разных местах, то очень хочется съесть и что-то другое.

А какую свою роль вы можете назвать поворотной?

— Одна из таких ролей – это, безусловно, роль в сериале «Саша+Маша», потому что до этого я думал, что есть талантливые актеры, а есть неталантливые актеры, а после того, как я принял участие в сериале «Саша+Маша», я понял, актеры есть медийные и немедийные. Я-то сам не поменялся, но эта роль перевела меня в разряд актеров медийных, на которых сразу обращают внимание. А так, если честно, мне каждая моя роль дорога. Был, например, сериал «Синдром Феникса», его несколько раз показывали по федеральному телеканалу. Среди множества главных ролей была одна моя, очень интересная, мелодраматическая. И роль Чурилы в «Казачке» мне тоже очень понравилась, я ее запомню, это значимая страница в моей творческой жизни.

Если говорить про театр - для вас это место, где вы можете поэкспериментировать?

— Театр – это как выступление на Олимпиаде или Чемпионате мира. Каждодневные соревнования. Но я не могу без театра, он мне необходим, это как определенный знак качества актера, профессиональное испытание, потому что театр не прощает лжи. В театре нет второго дубля, есть только следующий спектакль, на который зрители могут не прийти, потому что первый ты сделал плохо. А еще это магия, которая происходит здесь и сейчас, единение тебя со зрительным залом.

Часто говорят, что актерская дружба - понятие непростое, что в профессии много зависти. Как вы считаете, это мнение правдивое? Почему оно сложилось?

— Так было всегда: как только появился театр, тут же и начались интриги. Потому что актёров много, а ролей мало. Об этом пьес написано огромное количество, Мольер об этом писал. Лично я стараюсь избегать любых интриг и создавать вокруг себя ту обстановку, в которой мне комфортно и приятно работать, чтобы генерировать это ощущение радости, азарта. Может быть, кто-то и плетет интриги, но я буду закрывать на них глаза, не принимать в них участия и создавать для себя комфортную обстановку. Все-таки работа у нас замечательная!

А настоящая дружба может завязаться на съемочной площадке?

— Может!